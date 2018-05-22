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البورصات الأوربية ترتفع بالختام بدعم من قطاع السيارات

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:43 م
البورصات الأوربية ترتفع بالختام بدعم من قطاع السيارات
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وكالات
 
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم قطاع السيارات، ومع ترقب التطورات السياسية في إيطاليا.

وقاد قطاع السيارات المكاسب في البورصات الأوروبية، حيث ارتفع بالقرب من 1% بعد أن أعلنت الصين اعتزامها خفض الرسوم على سيارات الركاب إلى 15% بدلاً من 25% المطبقة في الوقت الحالي.

وكان قطاع الاتصالات من بين الأفضل أداءً، بقيادة سهم شركة" ألتيكي" والذي ارتفع بأكثر من 19%.

ويأتى ذلك مع ترقب التوترات السياسية في إيطاليا، وتراجع عائد السندات الحكومية بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى منذ مارس 2017، وذلك بعد أن قدم زعماء حركة "5 نجوم"، وحزب الرابطة اليميني مساء الإثنين مرشحهم لرئيس الوزراء "سيرجيو ماتاريللا"، وفي انتظار قرار الرئيس بشأنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبنهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3% إلى 396.9 نقطة، فيما صعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2% إلى 7877.4 نقطة.

أما "داكس" الألماني فقد ارتفع إلى 13169.9 نقطة، بزيادة قدرها 0.7%، فيما استقر "كاك" الفرنسي عند 5640.1 نقطة.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1784 دولار.

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