اسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22/5/2018 في محافظة القليوبية

شهدت أسعار الأسمنت اليوم بمحافظة القليوبية، استقرارا في الاسعار حيث بلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 850 جنيه للطن، وأسمنت الشركة العربية المسلح 843 جنيها.



وبلغ متوسط سعر أسمنت السويدي 843 جنيها، وأسمنت طره إلى 848 جنيها، وسجل أسمنت التعمير 833 جنيها للطن، وأسمنت حلوان 848 جنيها، كما بلغ سعر أسمنت السويس 848 جنيهًا.



وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1780 جنيها، وبلغ سعر الأسمنت الأبيض العادة 1780 جنيها وسوبر سيناء 1730 جنيها، وسوبر رويال 1720 جنيها، ورويال العادة 1720 جنيها.