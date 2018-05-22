أسعار فوانيس رمضان اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة الإسكندرية

شهدت أسعار فوانيس رمضان في الاسواق التجارية والمحلات بمحافظة الإسكندرية، ثباتا، مع سادس أيام شهر رمضان.





وسجل سعر الفانوس على هيئة حصان بلاستيك بـ50 جنيها، فانوس على هيئة "ديك" بسعر 80 جنيها، الفانوس على هيئة سيارة بسعر 75 جنيها، عروسة قطن تصدر أصوات "وحوى يا وحوى" بـ 60 جنيها، فانوس على شكل "جمل" يجر خلفه عربة بسعر 60 جنيها، فانوس على هيئة عروسة بلاستيك بسعر 80 جنيها، فانوس على شكل ماريو بسعر 80 جنيها.



