ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار فوانيس رمضان اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة الإسكندرية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:40 م
أسعار فوانيس رمضان اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة الإسكندرية
صورة أرشيفية
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
شهدت أسعار فوانيس رمضان في الاسواق التجارية والمحلات بمحافظة الإسكندرية، ثباتا، مع سادس أيام شهر رمضان.

وسجل سعر الفانوس على هيئة حصان بلاستيك بـ50 جنيها، فانوس على هيئة "ديك" بسعر 80 جنيها، الفانوس على هيئة سيارة بسعر 75 جنيها، عروسة قطن تصدر أصوات "وحوى يا وحوى" بـ 60 جنيها، فانوس على شكل "جمل" يجر خلفه عربة بسعر 60 جنيها، فانوس على هيئة عروسة بلاستيك بسعر 80 جنيها، فانوس على شكل ماريو بسعر 80 جنيها.

كما سجل سعر فانوس محمد صلاح صغير الحجم 65 جنيه، بينما سجل سعر الوسط منه 100 جنيه، فيما سجل سعر الفانوس كبير الحجم 125 جنيه.
المزيد عن: محافظات سعر الفانوس اسعار الفوانيس اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 8:10:06 PM