تعرف على الفرق الوحيد بين "الأسطورة" و"نسر الصعيد" لـ محمد رمضان
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:23 م
الفجر الفني
انتظر مشاهدي مسلسل "نسر الصعيد"، أحداثًا ساخنة خلال الحلقة الخامسة خاصة بعد مقتل صالح القناوي في الحلقة الرابعة، حيث تفاجأ المشاهدون بإقدام محمد رمضان على طلب الزواج من درة.
الغريب أن الأحداث جاءت مخالفة لأحداث آخر مسلسلات محمد رمضان "الأسطورة" والتي تتطابق أحداثها إلى حد كبير مع "نسر الصعيد"، وهذا مسار آخر أهدأ ومغاير تمامًا عن "الأسطورة" ويبدو أن صناع المسلسل انتبهوا لها حتى لا تتطابق الأحداث تمامًا مع هذا العمل.
تمثل التغاير في ترحيب درة بالزواج من رمضان على عكس ياسمين صبري التي تشابهت مع شخصية درة إلى حد كبير فالثنائي من عائلة أرستقراطية إلا أن الأخيرة رحبت هي ووالدها بقرار الزواج من زين بينما كان رفض عائلة ياسمين صبري قاسيًا على ناصر ضمن أحداث "الأسطورة".
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