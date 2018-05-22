وزير الأوقاف يوجه بإنهاء إجراءات التعاقد مع مصنع سجاد دمنهور
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:24 م
محمود الجلاد
وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإنهاء إجراءات التعاقد مع مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية لتوفير نصف مليون متر سجاد لفرش المساجد كدفعة أولى للعام المالي 2018 / 2019م.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير المصنع بما يفي بحاجة جميع المساجد، ويسهم في تغطية السوق المحلي كمرحلة أولى يتبعها التصدير، وبخاصة فيما يتصل بفرش المساجد.
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