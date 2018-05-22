وزير الأوقاف يوجه بإنهاء إجراءات التعاقد مع مصنع سجاد دمنهور

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإنهاء إجراءات التعاقد مع مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية لتوفير نصف مليون متر سجاد لفرش المساجد كدفعة أولى للعام المالي 2018 / 2019م.



