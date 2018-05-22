"تعليم الرياض" يكرم المرشحين لجوائز التميز و"حمدان بن راشد" للأداء التعليمي

رعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم الرياض عبدالله بن سعد الغنام، صباح اليوم الثلاثاء، حفل تكريم المتميزين والمرشحين لجائزة "التعليم للتميز" في دورتها التاسعة، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز - الدورة العشرين - ومحكمي الجائزة لهذه الدورة.





ووفق صحيفة "سبق"، في التفاصيل: بدأت مراسم التكريم للمتميزين على مستوى المنطقة، للمتأهلين لجائزة التعليم للتميز كالتالي:





فئة المدرسة المتميزة: مدارس رواد التربية الأهلية القسم الابتدائي عبدالكريم بن عبدالرحمن الغانم، مدارس العناية الأهلية القسم الابتدائي عبدالله بن إبراهيم العاصم.





فئة العمل التطوعي: مدارس النوابغ الأهلية سليمان بن عبدالعزيز الفايز، مدارس الرياض خالد بن عمر العبداللطيف.





فئة المعلم: صالح بن عبدالله رمزي الغبيشي، عبدالله بن منصور محمد آل مزيد، إسلام بن محمد علي محمد يوسف، حاتم بن عبدالقادر مبروك عبدالقادر.





فئة الطالب: سليمان بن محمد صالح السبتي، عبدالله بن ماجد عبدالله البريكان.





وفي جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز - الدورة العشرين - جاءت كالتالي:





فئة الطالب: عبدالله بن عمر الربيعان، خالد بن عبدالله العمير، سعود بن عبدالمحسن الراجح، عبدالله بن سعد بن كشم.





وتلا ذلك تكريم محكمي الجائزة لهذه الدورة وهم: منصور بن محمد العتيق، موسى بن عبدالله القرني، عبدالرحمن بن عبدالعزيز المبارك، علي بن محمد العبد الهادي، مشاري بن محمد الدباس.





ومنسق الجائزة مشرف لجان التحكيم، حمد بن راشد آل طالب، ثم اختتم اللقاء التكريمي بالتقاط الصور التوثيقية لهذه المناسبة.





وفي ذات الشأن، كرمت المساعدة للشؤون التعليمية ريم بنت محمد الراشد المتميزات في مدارس بوابة المستقبل في قاعة فندق تيارا، وحضر حفل التكريم مديرة الإشراف التربوي المكلفة نجلاء النفيعي، ومديرة مكتب التعليم بالروابي فاطمة الحكمي، وكوكبة من قيادات الإدارات بتعليم الرياض.





وبدأ حفل التكريم بالسلام الوطني، بعدها تُليت آيات من الذكر الحكيم، ثم عُرِض فيلم وثائقي عن بوابة المستقبل في إدارة تعليم الرياض، ثم تم استعراض قصص النجاح بدأتها معلمة الرياضيات ومسؤولة تحول رقمي في المتوسطة ٢٠٧ هدى المنقور، ثم قصة نجاح الطالبة غادة الشاوي المشاركة في بوابة المستقبل، ثم تحدثت الطالبة شذى البراغيد، بعدها شاركت الطالبات ريما العنزي وريمة التمامي ولمى الرشيد من المتوسطة ٢١٤ بعرض قصص نجاحهن في بوابة المستقبل.





من جانبها قالت المساعدة للشؤون التعليمية ريم الراشد: أقف اليوم وكلي فخر وشرف لما وصلت إليه بلادنا الغالية في ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ حيث رسمت لنا خطوطًا رؤية واضحة ومشرقة وسارت وزارتنا بعملها الدؤوب على مختلف الأصعدة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.





وأضافت: اليوم نشهد أهم مشاريع برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، الذي يمثل تحولًا نوعيًّا لخدمة العملية التعليمية؛ وهو التحول نحو التعلم الرقمي بوابة المستقبل الذي يهدف إلى تفعيل دور التقنية في العملية التعليمية لرفع فاعليتها وكفاءتها وجودتها وجعل التعليم متعة وبهجة للطالب، وتحفيز الاستخدام الإيجابي للتقنية لدى الطلبة، كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العملية والتربوية. وتابعت بقولها: نحن في تعليم الرياض أولينا كل العناية والاهتمام ببوابة المستقبل، طامحين متفائلين نسعى سويًّا لتحقيق الهدف في ٢٥ مدرسة للبنات، و٢٥ مدرسة للبنين، تنافست وعملت بكل الجهد؛ غرست فأينع الغرس.





وفي سياق متصل: قالت مديرة الإشراف المكلفة بالرياض نجلاء النفيعي: يأتي تكريمنا اليوم للمتميزين في العمل والمنجزين له والعاملات في بوابة المستقبل؛ كلفتة كريمة من المؤسسة التربوية نتيجة الجهد الذي بذلنهُ في تقديم عمل متميز، كما أن مثل هذا التكريم المعنوي يخلق تنافساً محموداً بين العاملين في الميدان.





وأوضحت منسقة بوابة المستقبل بتعليم الرياض أمل الجهني قائلة: نسعد اليوم ونحن نكرّم ٤٥ طالبة وتسع معلمات و٢٥ قائدة مدرسة و٢٥ مسؤولة تحول رقمي في مدارس منطقة الرياض، عملن على مدار عام كامل على البوابة وحققن فيها تميزاً، ونأمل أن نُكمل المسيرة في العام القادم في المرحلة الثانوية بإذن الله.





وتابعت الجهني: نشكر لمنسوبات مدارس بوابة المستقبل "قائدات - مسؤولات تحول رقمي - معلمات وطالبات" الجهود التي بُذلت لتفعيل البوابة والإفادة من خدماتها.



