"السكة الحديد": انتظام قطارات خطوط الهيئة.. وعدم تأثرها بدرجات الحرارة
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:23 م
كرستينا عياد
قال المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، إن حركة مسير القطارات تعمل بصورة طبيعية على خطوط الوجهين القبلي والبحري، موضحا أنه يتابع بنفسه على مدار الساعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة من خلال غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات للتأكد من عدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة مسير القطارات.
وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد رئيس الهيئة، أن أجهزة التكييف لم تتاثر بارتفاع درجات الحرارة سوي عطل تكييف عربة بقطار ٩٨٣ الإسباني القادم من أسوان متجه للقاهرة أثناء دخوله محطة سوهاج وعلي الفور تم استبدالها بالعربة الروسبيت وقام منتظم حيث العربات الإسباني مضي عليها اكثر من ٣٥ سنة والهيئة في صدد شراء ١٣٠٠ عربة لاستبدالها بالعربات التي مضي عليها سنيين طويلة.
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