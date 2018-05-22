"السكة الحديد": انتظام قطارات خطوط الهيئة.. وعدم تأثرها بدرجات الحرارة

قال المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، إن حركة مسير القطارات تعمل بصورة طبيعية على خطوط الوجهين القبلي والبحري، موضحا أنه يتابع بنفسه على مدار الساعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة من خلال غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات للتأكد من عدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة مسير القطارات.



