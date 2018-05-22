علقة ساخنة لـ آيتن عامر في حلقة 5 من "أيوب" (فيديو)

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "أيوب" الذي يقوم بطولته النجم مصطفى شعبان، ويعرض عبر قناة الحياة، مجموعة كبيرة من الأحداث الهامة بدأت بحصول مصطفى شعبان على حكم بالبراءة من قضية التعدي على أحد السجناء وطعنه بالسكين، وذلك بعد أن وقفت النيابة في صالحه وتم تأييدها كدفاع عن النفس.





بعدها تتآمر "سماح" آيتن عامر، مع التاجر "حسن الوحش" وتذهب إلي منزل عمتها لإقناع زوجة أخيها، بالطلاق حتي تتزوج منه، وتنال آيتن عامر علقة ساخنة من عمتها "سلوى عثمان" أثناء سماعها لما طلبته من زوجة مصطفى شعبان، وتطردها من منزلها والدماء تسيل من وجهها.





وتتوالى الأحداث ويرفض "منصور" زوج آيتن عامر أن يمنحها الأموال التي طلبتها منه، بعدما فشلت في اقناع زوجة أخيها بالطلاق والزواج من صديقه "حسن الوحش"، وبعد ذلك يصاب مصطفى شعبان بحالة إغماء بعدما تسوء حالته الصحية داخل السجن، ويتم نقله للمستشفى، ثم تضطر "رغدة" زوجة مصطفى شعبان لمغادرة منزل عمته، بعدما استشعرت سوء حالتهم المادية وعدم قدرتهم على التكفل بها.



