"فسيري" و"اليوم الأخير" في "اتفرج يا سلام"

في أولى الحلقات الرمضانية لبرنامج "اتفرج يا سلام"، الذي يُذاع طوال الشهر الفضيل في الثالثة والنصف فجر الأربعاء، على القناة الثانية بالتلفزيون المصري، يعرض البرنامج الفيلم القصير "فسيرى" (02.24 دقيقة) إخراج محمد بعتر، الذي يؤكد على أهمية اتقان العمل نزولًا عند الآية الكريمة:"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" (سورة التوبة) ولنفس المخرج بعرض البرنامج في ذات الحلقة الفيلم الروائي القصير "اليوم الأخير" (03.41 دقيقة)، الذي يُشير إلى اليوم الأخير من العام؛ حيث يقوم المرء بتقديم جردة حساب لما قدمه، وحدث معه، طوال العام، ويحمد الله على نعم قد تبدو للبعض -في الظاهر- نقمة، ويناقش الفيلم ويقدم مخرجه للمشاهدين الناقد د. ناجي فوزي.





برنامج "اتفرج يا سلام" إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبدالسلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.