اتحاد الكرة يتحدث عن راتب "كوبر" الجديد ومقارنته بمدرب الأهلي

أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن راتب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، لن يحدث أزمة في تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "البعض ربط بين حصول المدير الفني الجديد للأهلي على 2 مليون دولار سنويا، وراتب هيكتور كوبر وأكد أن كوبر لن يرضى بأن يكون راتب مدرب المنتخب أقل من راتب مدرب النادي".





واستطرد قائلا: "ليس بالضرورة أن يكون راتب مدرب المنتخب أكبر من راتب مدرب أي نادي، ففي انجلترا راتب مدرب المدرب أقل من رواتب مدربين في البريمرليج".





وعاد ليقول: "أرى أنه لابد من الانتظار حتى نهاية مشاركتنا في كأس العالم، ثم نبدأ التفاوض لتجديد عقد الأرجنتيني كوبر".