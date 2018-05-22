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النفط يقفز مجددا فوق 80 دولارا للبرميل مع تزايد القلق بشأن الإمدادات

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:16 م
النفط يقفز مجددا فوق 80 دولارا للبرميل مع تزايد القلق بشأن الإمدادات
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وكالات
 
 قفزت أسعار خام برنت أكثر من 1.5 بالمئة أثناء التعاملات يوم الثلاثاء لتتخطى مجددا مستوى 80 دولارا للبرميل، مدعومة بتزايد القلق بشأن الإمدادات وسط هبوط في انتاج النفط في فنزويلا وتراجع محتمل في صادرات إيران.

وصعدت عقود برنت 1.27 دولار إلى 80.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش. وفي الأسبوع الماضي اخترق خام القياس العالمي مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 72.83 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة لامس الخام الأمريكي 72.83 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.
المزيد عن: الاقتصاد الدولى اقتصاد فنزويلا اسعار النفط اسعار البترول اخبار الاقتصاد
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