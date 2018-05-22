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حالة الطقس غدا الأربعاء 23-5-2018 بمحافظة الشرقية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:17 م
حالة الطقس غدا الأربعاء 23-5-2018 بمحافظة الشرقية
الطقس ـ ارشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
تشهد محافظة الشرقية، غدًا الأربعاء، طقسا حارا على كافة الأنحاء، وارتفاعًا في درجة حرارة الهواء.

ويسود طقس حار نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 23 الصغرى و42 الكبرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقسا مائلا لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، دافيء في أول الليل وآخره.

وتستمر الموجه الحارة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
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