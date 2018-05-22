كيفية تحضير سفرة رمضان لـ10 أفراد؟

"عندك عزومة وعدد الأفراد كتير ومحتارة تعملي إيه وترتبي سفرتك إزاي في رمضان"، يقدم لكِ عزيزتي موقع "لافام" خطوات بسيطة لتحضير سفرتك الرمضانية واتيكيت دعوة ضيوفك بطريقة صحيحة:-

- رتبي غرفة السفرة والصالون





- رتبي طقم المائدة وأخرجيه واغسليه وجففيه بحيث تعدين المائدة فحسب





- أعدي أنواع السلاطات الأخرى واتركيها في الثلاجة عدا السلاطة الخضراء





- أعدي العصير وجهزيه واتركيه في الثلاجة





- ابدئي تحضير الأطباق قبل يوم الدعوة بيوم فلو كانت الدعوة السبت فلتبدئي منذ الجمعة، كأن تعدي اللحم المفروم للجلاش والمكرونة بالبشاميل ويمكنك سلق المكرونة، بالنسبة للمحشي سلق ورق العنب أو إعداد الكوسة والباذنجان ويمكنك حشوها أيضًا، كذلك يمكنك تتبيل الدجاج واللحم وإعداد الكفتة لتكون جاهزة فقط للتسوية.





- يوم العزومة، أخرجي ما أعددتيه وابدئي في التسوية قبل العصر بقليل، وأعدي السلاطة.





- قبل المغرب بساعتين أنهي كل شيء واغسلي أي أواني وجهزي السفرة واتركي جميع الأطباق في الفرن حتى تظل دافئة.





- ادخلي وتمتعي بدش بارد واستعدي لاستقبال ضيوفك.





- رتبي الأدوات على المائدة بالطبق الرئيسي بداخله طبق الشوربة مع الشوك والملاعق والسكاكين





- لا داعي لوضع زهور على المائدة حتى لا تحتل مساحة كبيرة وتحجب الرؤية بين المدعوين





- تأكدي من تهوية غرفة السفرة ووجود مروحة بالغرفة إن لم بها تكييف أو تكييف وشغليه قبل المغرب مباشرة





- أعدي طاولة صغيرة عليها التمر والعصير والأكواب، وأخرى عليها أكواب الشاي وأطباق الحلويات لما بعد الطعام.





- إن كان العدد كبيرًا جدًا لن تكفيه السفرة، فيمكنك أن تجعلي السفرة طاولة لبوفيه مفتوح وتخرجي كراسيها مع كراسي الصالون وتضعي عليها الأطباق وأطباق التقديم وتسمحي للجميع بالغرف ثم الانتقال والجلوس على الكراسي الأخرى





- يمكنك إعداد طاولة صغيرة للأطفال





- لا تنسي وضع قواعد على السفرة لحماية زجاجها من الصواني الساخنة





- استقبلي ضيوفك ببشاشة واجلسي معهم وعند الأذان قدمي التمر والعصير واطلبي من أقرب صديقة أو قريبة ضمن المدعوين مساعدتك





- اطلبي من الجميع أن يأدون صلاة المغرب وضعي الأطباق في الفرن والمايكرويف للتسخين وأشعلي تحت الشوربة، ثم قومي أنت أيضًا بأداء المغرب وابدئي أنت وقريبتك وزوجك في نقل الصواني على المائدة وادعي الضيوف للبدء في الطعام





- بمجرد الانتهاء، انقلي الحلويات على مائدة الصالون مع الأطباق الصغيرة واطلبي من زوجك تقديمها ويمكنك أنت تولي شؤون المطبخ وإعداد الشاي.





- لا تقومي بغسل الأطباق وقتها، قومي فقط بترتيب الطعام المتبقي وترتيب الأواني في الحوض ثم اجلسي مع ضيوفك حتى ينصرفوا تمامًا وبعدها يمكنك غسلها بكل راحة أو وضعها في غسالة الأطباق.





- لا ترفضي مساعدة بعض المدعوات فلا مانع من أن تساعدك أحداهن في إعداد الشاي أو نقل أدوات المائدة من الخارج