نقيب أطباء الجيزة يحذر الصائمين من ارتفاع درجات الحرارة



وأشار "نصر"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الجفاف خاصة لكبار السن قد يؤدي إلى إصابتهم بغيبوبة، منوهًا بأن مرضى الكلى لا يتحملوا إصابتهم بجفاف، لافتًا إلى أن مرضى السكر الذين يتم حقنهم بالأنسولين لا يجب أن يصوموا حرصًا على حياتهم.



وأضاف أن الأطباء عند نصحهم مرضاهم لا يجب أن يدخلوا الفكر الديني في نصيحتهم.



ناشد الدكتور محمد نصر نقيب الأطباء بالجيزة، المواطنون بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حتى لا يفقدوا كميات كبيرة من المياه ويصابوا بالجفاف.