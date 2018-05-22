لورينسون: ليفربول لن يتأثر برحيل محمد صلاح





أكد أسطورة ليفربول مارك لورينسون، أن الريدز لن يتأثر برحيل محمد صلاح لريال مدريد الإسباني هذا الصيف، مشيرًا إلى أن يورجن كلوب قادر على التأقلم بدون اللاعب وهو من يجعل مستوى اللاعبين أفضل.





تعاقد نادي ليفربول مع محمد صلاح، الموسم الماضي، بمقابل 36 مليون جنيه استرليني قادمًا من روما، وسجل 44 هدفًا في 51 مباراة مع ليفربول.





أعجب لورينسون بالصفقات التي تعاقد معها ليفربول في الفترة الأخيرة مثل أليكس - أوكسالدي، تشامبرلين وفيرجيل فان ديك، مؤكدًا أن كلوب يستطيع جعل مستوى اللاعبين أفضل معه.





أوضح مدافع ليفربول السابق، خلال تصريحاته لصحيفة "ديلي ستار": "ليفربول كان ينفق بحكمة، يقولون أن الريدز صرف أموالًا كثيرة لضم عدد من اللاعبين، لكن عندما تنظر إلى مقدار الأموال التي ستجنيها من دوري الأبطال هذا الموسم - لقد سمعتُ أرقامًا بقيمة 70 مليون جنيه استرليني يتم ذكرها".



