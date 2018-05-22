حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة الشرقية

تشهد محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للبرودة على كافة الأنحاء، وانخفاضًا في درجة حرارة الهواء.



ويسود طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 24 الصغرى و46 الكبرى.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن بنهاية اليوم الثلاثاء، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، بارد في أول الليل، وشديد البرودة في أخره.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.