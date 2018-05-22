ننشر موعد وشروط التقديم للتعليم المفتوح بالنظام الإلكتروني بالمنوفية

أعلن مركز التعليم المفتوح بجامعة المنوفية عن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس المهني بكليتي التجارة والزراعة بدءًا من أول يونيو 2018 بنظام التعليم الإليكتروني المدمج بالشراكة مع جامعة عين شمس المعتمد من وزراة التعليم العالي والمجلس الأعلى بالجامعات وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية المتوسطة والفوق متوسطة بشرط مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها، كما يقبل المركز الحاصلين على مؤهلات عليا بكالوريوس أو ليسانس.





وأعلن المركز عن نوعية البرامج في البكالوريوس المهني لكلية التجارة وهي برامج التنظيم والإدارة وبرامج النظم المحاسبية وبرامج الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات وبرامج إدارة المستشفيات وبرامج إدارة الفنادق والقرى السياحية.





وعن برامج بكالوريوس الزراعة فهناك برنامجــًا لتكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية وبرنامجــًا للميكنة الزراعية للتنمية الريفية.



