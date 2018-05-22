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سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة الشرقية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:10 م
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة الشرقية
سعر الدولار
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إسلام علي وسمر السيد
 
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، استقرارا نسبيا في عدد من البنوك مع بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر الدولار بين 17.55 للشراء و17.65 للبيع في معظم البنوك الحكومية، فيما اختلف في بعض البنوك بمقدار قرش واحد سواء بالزيادة أو النقصان.

وسجل الدولار في السوق السوداء، سعر يتراوح ما بين 17.75جنيهًا للشراء و18.16 جنيهًا للبيع حسب مكان الشراء والبيع بالمحافظة.
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