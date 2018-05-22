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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة الشرقية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:08 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة الشرقية
اسعار الذهب
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إسلام علي وسمر السيد
 
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بمحافظة الشرقية، وسجل عيار 21 مبلغ 653 جنيها للجرام في تعاملات اليوم، وسجل عيار 18 مبلغ 560 جنيه، عيار 24 مبلغ 746 جنيه.

وتراوح سعر الجنيه الذهب من مبلغ 5222 إلى 5230 جنيه، وسعر الأوقية من 22.950 إلى 23.209 جنيه، بينما سجل كيلو الذهب من سعر 746.286 إلى 746.783 جنيها.
المزيد عن: عيار 21 الشرقية الذهب الجنيه الذهب اسعار الذهب
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