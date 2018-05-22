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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة الشرقية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:06 م
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة الشرقية
أسعار الحديد
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إسلام علي وسمر السيد
 
استقرت أسعار حديد التسليح اليوم الثلاثاء، بمحافظة الشرقية، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 13000 جنيه، وسجل طن حديد بشاي 13000 جنيه، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 12750 جنيهًا.

فيما سجل طن حديد المصريين سعر 13100 جنيه، وطن حديد المراكبي سعر 12750 جنيه، والجارحي سعر 12950 جنيه، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 12750 جنيه للطن.
المزيد عن: مواد البناء الشرقية الحديد اسعار الحديد أسعار حديد التسليح
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