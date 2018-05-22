رفض نجم حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون دعوة من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كانت ستتيح له وداع جماهير المنتخب، من خلال المشاركة في مباراة ودية ضمن صفوفه.



وقال الرئيس المؤقت للاتحاد الإيطالي، روبرتو فابريتشيني، في وقت سابق، إن "دعوة ستوجه للحارس بوفون من أجل المشاركة للمرة الأخيرة مع المنتخب الإيطالي، وذلك في المباراة الودية المقررة أمام المنتخب الهولندي في تورينو في الرابع من يونيو (حزيران) المقبل".



لكن بوفون صرح لشبكة سكاي التلفزيونية قائلاً "يبدو أنني كنت أمثل مشكلة للمنتخب الإيطالي في العامين الماضيين"، وجاءت تلك التصريحات على هامش مباراة خيرية في ميلانو.



وقال بوفون: "أقول بصدق إنني دائما ما كنت أعتبر قيمة بأي فريق تواجدت به. ولكن إذا ظن البعض غير ذلك، ولا أقصد بهذا الجهاز الفني أو مسؤولي المنتخب، حينئذ يكون علي اتخاذ القرار المناسب".



وتوج بوفون (40 عاماً) ضمن صفوف المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا، ويحمل الرقم القياسي لأعلى اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب، برصيد 176 مباراة.



وكان بوفون أعلن اعتزال اللعب الدولي عقب إخفاق المنتخب في التأهل لكأس العالم 2018، إثر الهزيمة أمام السويد في الملحق الفاصل في نوفمبر (تشرين الثاني).



وتغيب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، وقد ضاعت على بوفون فرصة تحقيق رقم قياسي بالظهور في نهائيات كاس العالم للمرة السادسة.



وأنهى بوفون مشواره مع يوفنتوس مطلع هذا الأسبوع ، متوجا مع الفريق باللقب السابع على التوالي في الدوري الإيطالي، وقد قضى 17 موسماً ضمن صفوفه.



وتحوم شائعات حول احتمالات تعاقد بوفون مع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.