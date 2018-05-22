مدير مستشفى أبوعريش: 85 ألف مراجع لقسم الطوارئ خلال 8 أشهر

استضافت "الديوانية الرمضانية" في لقائها الثالث، مساء الاثنين، بمقر نادي اليرموك، بأبوعريش، مدير مستشفى أبوعريش العام الدكتور ياسر الشريف، تحت عنوان: "الصحة والمواطن".





جاء ذلك، بحضور نخبة من الأساتذة والمثقفين والإعلاميين وبعض المسؤولين. وفق صحيفة "سبق"





بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس نادي اليرموك عبده أبوشرحة، وبعدها استعرض الدكتور ياسر الشريف، إحصاءات المستشفى خلال الثمانية أشهر المنصرمة.





وقال: إن مستشفى أبوعريش العام استقبل أكثر من 85 ألف مراجع لقسم الطوارئ، وتم عمل اللازم لهم، وكان عدد المراجعين، الحالات الناتجة عن الحوادث 8.018 حالة، والولادة 1.866، والفحوص المخبرية 348.366، وفحوص بنك الدم الخاصة بسلامة الدم 14.2 ألفاً، ومراجعين العيادات الخارجية 34.455 مراجعاً، ودخول لغرف التنويم 5.737، والعمليات التي قام بها المستشفى 1.605، وفحوص الإشاعة 38.919.





وأضاف "الشريف" أن إدارة المستشفى تجري حالياً أعمال الصيانة والتجديد للبنية التحتية كافة، شملت غرف التنويم والعناية المركزة، وتم إنجاز 80% من غرف العمليات، لتصبح بعد اكتمالها جديدة كلياً، مع تطبيق المواصفات والمعايير.





وكشف الدكتور "ياسر" عن تجديد قسم الولادة، لتصبح 3 ملاحظات، وغرفة ولادة، وغرفة كشف، وصالة استقبال، واستراحة للكادر الطبي، سيتم افتتاحها بشكلٍ رسمي خلال الأيام المقبلة، وافتتاح طوارئ النساء والولادة.





وأعلن عن مشروع لصيانة وتفعيل أنظمة السلامة، جارٍ العمل عليها بتكلفة تصل لنصف مليون ريال.





وأعلن الدكتور عماد الأقصم بالمستوصف الجنوبي عن افتتاح مركز لطب الأسرة، يمكن الاستفادة منه في أخذ الاستشارات اللازمة، مشيراً إلى أن المستوصف لديه القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة.





وفي ختام اللقاء، قدّم الدكتور ياسر الشريف، شكره وتقديره لديوانية الرمضانية، والقائمين على الديوانية؛ لاستضافتهم له في هذا اللقاء.







