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الأرصاد: أمطار تصل إلى حد السيول السبت المقبل على هذه المناطق (فيديو)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:04 م
الأرصاد: أمطار تصل إلى حد السيول السبت المقبل على هذه المناطق (فيديو)
أمطار - ارشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قالت إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو ذورة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، حيث وصلت درجة الحرارة على القاهرة إلى 44 درجة، وهناك مدن أخرى سجلت درجة الحرارة بها 46 درجة.

وأشارت "شاكر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاض طفيف غدًا، بمعدل 3 درجات لتسجل درجات الحرارة 40 درجة، ولكن سيظل الطقس شديد الحرارة.

وأضافت أن الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة سيكون يوم السبت المقبل، وسيكون الانخفاض بمعدل 10 درجات لتصل درجة الحرارة 34 درجة، منوهه بأن يوم الجمعة سيكون هناك أمطار خفيفة على بعض الأنحاء، بينما سيشهد يوم السبت سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول على جنوب البلاد.
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