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توتنهام يريد ضم جناح إنتر ميلان

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:06 م
توتنهام يريد ضم جناح إنتر ميلان
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مني العوضي
 

زعمت تقارير صحفية إيطالية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع إيفان بيريسيتش، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكد موقع "فوتبول إيطاليا" أن وكيل اللاعب الكرواتي تلقى اتصالًا من نادي توتنهام الإنجليزي بشأن الحصول على خدماته هذا الصيف.

وأوضح إنتر ميلان أن "بيريسيتش" بالفعل ليس للبيع، لذا سيتطلب الأمر من توتنهام أن يتقدموا بعرض ضخم من أجل إقناع عملاق إيطاليا بالتخلي عن اللاعب.

جدير بالذكر فأن إيفان بيريسيتش البالغ من العمر 29 عامًا قد سجل 11 هدفًا وقام بصناعة 9 أهداف مع الإنتر.

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