"الحياة الفطرية" تفتح المجال لدخول النحالين للانتفاع بالمناطق المحمية لديها

بالتنسيق مع وكالة الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، فتحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، المجال لدخول النحالين للانتفاع من المناطق المحمية التابعة لها، والانتفاع منها برعي نحلهم.





وفي التفاصيل، كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أن الوزارة أنهت التنسيق مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية للسماح للنحالين بدخول المناطق المحمية التابعة للهيئة، والتي تتوفر بها مراعٍ مناسبة للنحالين، وذلك في سياق تطبيق المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م15 وتاريخ 13/ 3/ 1431هـ. حسب صحيفة "سبق"





وتنص المادة على السماح بدخول المناحل للمحميات الطبيعية بعد التنسيق مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية وفقاً لتسعة ضوابط أساسية، أبرزها حصر دخول المحميات للنحالين المسجلين لدى الوزارة والحاصلين على تصريح نحال، وعدم استخدام أي نوع من المبيدات لأي سبب من الأسباب، إضافة إلى حصر الدخول على المناحل التي تربي سلالات النحل المحلية فقط، على أن يكون الدخول خلال مواسم تزهير المراعي والنباتات.





وأفاد "العيادة" أن هذا الإجراء جاء تلبيةً لرغبة مربي النحل بالسماح لهم بالدخول إلى المناطق المحمية الطبيعية في المملكة، مما يسهم في زيادة محصول العسل المحلي بجودة مرتفعة نتيجة لتنوع الغطاء النباتي وحمايته في تلك المناطق المحمية.





وللاستفسار يمكن التواصل مع الإدارة العامة للمحافظة على الحياة الفطرية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية أو إدارة المناحل وإنتاج العسل بالوزارة أو عبر الإيميل [email protected]







