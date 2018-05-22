موراتا وإيكاردي يقودان تشكيلة الغائبين عن المونديال

استبعد مدربي المنتخبات التي ستخوض بطولة كأس العالم في روسيا 2018، خلال شهر يونيو القادم الكثير من النجوم من القوائم النهائية، ويغيب أيضًا أكثر من لاعب بسبب الإصابات.

ويرصد لكم " الفجر الرياضي " تشكيلة الغائين عن منتخاباتهم في كأس العالم.

حراسة المرمي : روفيير (فرنسا)

خط الدفاع : بيليرين (إسبانيا) - ديفيد لويز (البرازيل) - لينجليت (فرنسا)

خط الوسط : فابريجاس (اسبانيا) - ديمتري باييت (فرنسا) - تشامبرلين (إنجلترا) - نايجولان (بلجيكا)

خط الهجوم : موراتا (إسبانيا) - ايكاردي (الأرجنتين) - لاكازيت (فرنسا)