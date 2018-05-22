تعرف على ضحية برنامج "رامز تحت الصفر" الليلة

أعلنت صفحة قناة MBC مصر عبر "فيس بوك"، عن ضيف حلقة اليوم من برنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة MBC مصر، حيث نشرت بوستر يجمع بين رامز جلال والناقد الرياضي عبد الناصر زيدان، وعلقت: "انتظروا اليوم الناقد الرياضي عبد الناصر زيدان في رامز تحت الصفر".





ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوصيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!.





البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.