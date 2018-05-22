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الجباس في القاهرة للتفاوض مع دجلة

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:58 م
الجباس في القاهرة للتفاوض مع دجلة
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محمد الصو
 

اقترب دودو الجباس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليرس البلجيكي، من العودة للعب ضمن الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه الحالي.


ويتواجد الجباس، في الثامنة مساء اليوم بالقاهرة، عائدًا من بلجيكا، من أجل حسم مصيرة ومناقشة بعض العروض التى وصلت له مؤخراً.


ومن المقرر أن يعقد الجباس، جلسة ودية مع وكيل أعماله، والدكتور عصام الجباس والده، لمناقشة العروض التي يمتلكهما اللاعب بالدوري المصري للعب ضمن أحدهما.


ويمتلك الجباس، عرضين من ناديي المصري البورسعيدي، ووادي دجلة، للحصول على خدماته، على أن تكون الأولوية للفريق الدجلاوي والذي سيتواجد به اللاعب غدٍا باعتباره معارًا من صفوفه إلى الدوري البلجيكي.

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