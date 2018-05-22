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علي جمعة: الله ينتصر للمظلوم حتى ولو لم يكن مسلمًا (فيديو)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:58 م
علي جمعة: الله ينتصر للمظلوم حتى ولو لم يكن مسلمًا (فيديو)
الدكتور علي جمعة
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وينتصر الله للمظلوم حتى لغير المسلمين.

وأشار "جمعة"، خلال برنامج "فن الدعاء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الظلم مصيبة من المصائب، تستوجب الاستجابة من الله –سبحانه وتعالى – للدعاء، مضيفًا أن علماء الإسلام يقولون أن الكافر العادل خيرًا من المسلم الظالم.

وأضاف أن من أسرار فن الدعاء أن تتقي دعاء المظلوم.
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