علي جمعة: الله ينتصر للمظلوم حتى ولو لم يكن مسلمًا (فيديو)



وأشار "جمعة"، خلال برنامج "فن الدعاء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الظلم مصيبة من المصائب، تستوجب الاستجابة من الله –سبحانه وتعالى – للدعاء، مضيفًا أن علماء الإسلام يقولون أن الكافر العادل خيرًا من المسلم الظالم.



وأضاف أن من أسرار فن الدعاء أن تتقي دعاء المظلوم.



قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وينتصر الله للمظلوم حتى لغير المسلمين.