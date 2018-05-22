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"بهاء" الأفلاج تنفذ برنامج "بيئات عمل نقية" بالجهات الحكومية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:56 م
بهاء الأفلاج تنفذ برنامج بيئات عمل نقية بالجهات الحكومية
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الفجر السعودي
 
نفّذت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بمحافظة الأفلاج "بهاء"، برنامج بيئات عمل نقية، لدى موظفي وزوار الجهات الحكومية.

ويهدف البرنامج الذي أقامته جمعية "بهاء" في الأفلاج، وكانت أولى محطاته كتابة العدل، اليوم الثلاثاء، إلى التوعية والعلاج من آفة التدخين، ونشر رسالة توعوية تحذيرية للموظفين وزوار الدوائر الحكومية من أضراره، وأبرز الأمراض التي يسببها، وكيفية مكافحته والعلاج منه بالجمعية. حسب صحيفة "سبق"

وكانت جمعية "بهاء" نظمت برنامجاً لتوعية خمسة آلاف طالب وطالبة بالمحافظة، وندوة لنزلاء دار الملاحظة، وأطلقت مؤخراً دورياً رياضياً رمضانياً، تخلله كلمات توعوية وتثقيفية عن التدخين وأضراه، استهدفت خلاله العديد من شباب المحافظة.

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