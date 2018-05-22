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عاجل.. ميسي يفجر مفاجأة كبري لـ "محمد صلاح"

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:54 م
عاجل.. ميسي يفجر مفاجأة كبري لـ محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

يبدو أن الصراع على ضم الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول وهدّاف الدوري الإنجليزي لن ينتهي، فبرشلونة الإسباني دخل السباق وبقوة لضم الفرعون المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، وافق على ضم صلاح لصفوف برشلونة في ميركاتو الصيف المقبل.

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فأن ميسي وافق إدارة ناديه على التعاقد مع أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام.

 

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة اتجه للتعاقد مع محمد صلاح، بعد شكوك قدوم جريزمان إلي الكامب نو، واتخاذ قرار البقاء مع أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل.

 

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة سيقوم بالتعاقد مع محمد صلاح في صفقة تبادلية برحيل عثمان ديمبلي إلي برشلونة مع دفع مبلغ مالي لإدارة نادي ليفربول.

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