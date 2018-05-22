لأول مرة.. جامعة الملك فهد للبترول تتيح للطالبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

وافق مجلس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في جلسته السادسة للعام الدراسي 1438-1439هـ المنعقدة، اليوم الثلاثاء 7 رمضان 1439هـ ،على إتاحة المجال للطالبات للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في تخصصات محددة كمرحلة أولى مثل: ماجستير ودكتوراه في الرياضيات، وماجستير في الإحصاء، وماجستير ودكتوراه في هندسة الحاسب الآلي، وماجستير ودكتوراه في علوم الحاسب الآلي، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير في الإدارة الهندسية. على أن يكون البدء في الدراسة في بداية العام الأكاديمي 1440 /1441هـ الموافق 2019 /2020م.





وفي التفاصيل، صرح مدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان أن الجامعة متطلعة بهذا التوجه، كعادتها في دعم الاحتياجات التنموية، القيام بدور متميز في إعداد قيادات نسائية مؤهلة لخدمة متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تمكّن المرأة في قطاعات مهمة، هذا بالإضافة إلى الإسهام في البحوث العلمية وتعزيز منظومة الابتكار وتطوير التقنية في الجامعة وعلى مستوى المملكة. وفق صحيفة "سبق"





وأشار إلى أن هذا القرار من شأنه أن يدعم توجه الجامعة في التحول إلى جامعة بحثية وما يتطلبه ذلك من كفاءات بشرية مختصة في البحث العلمي والابتكارـ بالإضافة إلى الإسهام في تزويد المؤسسات التعليمية والبحثية في الجامعات السعودية بهيئة تدريس وباحثات متميزات.





وأضاف أن إدارة الجامعة تأمل أن يحقق هذا القرار الأهداف المرجوة منه، ويلبي تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله، وأن يواكب ما يولونه التعليم في المملكة بصورة عامة والجامعة بصورة خاصة من دعم كبير ومتواصل.





وتابع: أن الاهتمام والحرص الكبير الذي تلقاه الجامعة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يعزز استمرار دورها ومبادراتها.. كما تشكر الجامعة الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم على متابعته ودعمه المستمر للجامعة.







