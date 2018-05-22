مستشار شيخ الأزهر: طلابنا عماد المستقبل وفخر الأمة وسر نهضتها

أعرب المستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر، عن خالص تمنياته للطلاب الذين يؤدون اختبارات نهاية العام بالتوفيق والسداد، مؤكدا أنهم عماد المستقبل وفخر الأمة وسر نهضتها.





وقال عبدالسلام، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص الدعوات وأصدق التمنيات بالتوفيق والسداد لأبنائنا الطلاب الذين يؤدون اختبارات نهاية العام.. فهم عماد المستقبل وفخر الأمة وسر نهضتها والأمل الذي ترتكز عليه طموحات الدول والمجتمعات في غد أفضل".



