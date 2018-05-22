مستشار شيخ الأزهر: طلابنا عماد المستقبل وفخر الأمة وسر نهضتها
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:52 م
محمود الجلاد
أعرب المستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر، عن خالص تمنياته للطلاب الذين يؤدون اختبارات نهاية العام بالتوفيق والسداد، مؤكدا أنهم عماد المستقبل وفخر الأمة وسر نهضتها.
وقال عبدالسلام، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص الدعوات وأصدق التمنيات بالتوفيق والسداد لأبنائنا الطلاب الذين يؤدون اختبارات نهاية العام.. فهم عماد المستقبل وفخر الأمة وسر نهضتها والأمل الذي ترتكز عليه طموحات الدول والمجتمعات في غد أفضل".
وأضاف مستشار شيخ الأزهر: "فالخير كله مرهون بهذه العقول الفتية التي لديها القدرة على الإبداع والنهوض بوطنها وأمتها".
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