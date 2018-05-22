مصرع 3 إثر انقلاب سيارة بطريق القطامية العين السخنة



وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ 5 سيارات اسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين الى مستشفى السويس العام.





تراوحت الاصابات تراوحت مابين اشتباه مابعد الارتجاج، واشتباه كسور، وكسور وجروح قطعية وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء، مصرع 3 مواطنين وإصابة 3 أخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 70 طريق القطامية العين السخنة اتجاه القاهرة.