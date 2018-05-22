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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22/5/2018 فى 4 بنوك حكومية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:48 م
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22/5/2018 فى 4 بنوك حكومية
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محمد المسلمي
 

يعرض لكم " الفجر “سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22/5/2018 فى 4 بنوك حكومية، محدثة أولا بأول، وفيما يلى سعر الدولار أمام الجنية المصرى .



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22/5/2018 فى مصر


شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22/5/2018، استقرارا أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، حيث وصل متوسط السعر اليوم وفقا للبنك المركزي المصري 17.8389 جنيه للشراء، و17.9738 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 22/5/2018  فى البنك المركزى


سجل الدولار اليوم فى البنك المركزى 17.8389 جنيه للشراء و17.9738 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.



سعر الدولار  اليوم الثلاثاء 22/5/2018  فى بنك مصر 


سجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.77جنيه للشراء و17.87 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.



سعر الدولار  اليوم الثلاثاء 22/5/2018 فى البنك الأهلى


سجل سعر الدولار فى البنك الاهلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.



سعر الدولار  اليوم الثلاثاء 22/5/2018  فى بنك القاهرة


سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء. 

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