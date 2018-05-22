اجتماع مكبر للوقوف على آليات تنفيذ خطة تأمين سير عمليات امتحانات الثانوية بسوهاج

أكد الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج على الاجهزة المعنية ومسئولى مديرية التربية والتعليم بسوهاج بمتابعة وتأمين سير امتحانات الثانوية العامة بمخلتف مدارس المحافظة، موجها بتوفير الراحة والهدوء للطلاب والطالبات وتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، بالإضافة إلي التأكد من حسن سير العمل وتأمين اعمال الامتحانات.



وعقد كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم، اجتماعا للوقوف علي آليات تنفيذ خطة تأمين سير عمليات امتحانات الثانوية العامة من بدايتها حتى نهايتها، بحضور اللواء رأفت الفقي مساعد مدير امن سوهاج، والمقدم محمد المعتصم قائد التشكيل التعبوي للقوات المسلحة بالمحافظة، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.



وقال كمال شلبي، إن عدد اللجان علي مستوي المحافظة 66 لجنة اساسية، و12 لجنة احتياطية، وستقوم مديرية التربية والتعليم بإيفاد لجنة مكونة من أعضاء المركز والأمن الإداري لاستلام الأوراق الخاصة بالامتحانات، وسيتم نقل الاسئلة من المركز الرئيسي بالقاهرة إلي مركز الاسئلة بمحافظة سوهاج من خلال طائرة خاصة علي ان يتم توزيع الاسئلة من المركز الرئيسي بالمحافظة الي باقي اللجان من خلال السيارات اللازمة لنقل الامتحانات التي ستوفرها مديرية التربية والتعليم بسوهاج.



وأضاف أن مديرية الأمن ستقوم بتأمين مقار لجان الامتحانات علي مدار 24 ساعة منذ بداية الامتحانات وحتي نهايتها، وستقوم مديرية التموين بدورها في توفير كميات الخبز المناسبة للملاحظين المغتربين من خارج المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية اثناء فترة الامتحانات، وقيام الوحدات المحلية بالتنسيق مع هندسة الكهرباء بكل مركز اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار عملية الإنارة داخل لجان الامتحانات.