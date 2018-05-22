ناينجولان: كنت استحق التواجد مع بلجيكا في مونديال روسيا
أكد راجا ناينجولان، لاعب روما ومنتخب بلجيكا، أنه كان يستحق الانضمام لقائمة منتخب بلاده التي ستخوض بطولة كأس العالم، ولكنه يشكر مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز على إخباره شخصيًا بأنه لن يذهب.
أعلن، أمس الإثنين، اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا قرار اعتزاله اللعب دوليًا عقب خروجه من حسابات منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018.
قال ناينجولان في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لقد حصلت على ما يكفي، والآن أودع منتخب الشياطين الحمر، لقد خططت بالفعل أن في حالة عدم انضمامي أعتزل اللاعب دوليًا".
وأضاف: "كنت أتمنى تمثيل منتخب بلجيكا في كأس العالم، لقد كان حلمًا منذ الطفولة وأستحق ذلك، وكيل أعمالي لم يكن يعلم بقرار اعتزالي، لقد كتبت ما شعرتُ به من قلبي".
تابع: "أنا حزين للغاية، استحق أن أكون مع المنتخب في المونديال، لقد وصلت إلى نصف نهائي دوري الأبطال ولعبت بشكل جيد مع روما، لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك، أنا اللاعب الوحيد الذي لم يسمح له باللعب في كأس العالم مرتين متتاليتين، فهو أمر غير مفهوم ومثير للضحك".
وكشف عن حديث مدرب المنتخب معه، قال راجا: "أخبرني أنني لاعب كبير وله دور مهم في روما، وأنه إذا كان مدربًا لناديًا، فإنه سيبني فريقًا من حولي لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك مع المنتخب الوطني، ولم يكن هناك وقت كافٍ".
كما أوضح: "فيلايني وهازارد طالبوني بالهدوء، أتمنى لهم الأفضل وأن يذهبوا إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم المقبلة".