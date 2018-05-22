ناينجولان: كنت استحق التواجد مع بلجيكا في مونديال روسيا

أكد راجا ناينجولان، لاعب روما ومنتخب بلجيكا، أنه كان يستحق الانضمام لقائمة منتخب بلاده التي ستخوض بطولة كأس العالم، ولكنه يشكر مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز على إخباره شخصيًا بأنه لن يذهب.





أعلن، أمس الإثنين، اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا قرار اعتزاله اللعب دوليًا عقب خروجه من حسابات منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018.



