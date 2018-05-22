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بالصور.. "القردة المليونيرة" تثير إعجاب رواد مواقع التواصل

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:46 م
بالصور.. القردة المليونيرة تثير إعجاب رواد مواقع التواصل
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أشعلت القردة كريستال الملقبة بـ"أنجلينا جولي القرود" مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر القردة كريستال هي واحدة من أشهر الحيوانات على الإطلاق، تقدر ثروتها بـ6 ملايين دولار، وشاركت في أفلام رائعة كـ "HangoverNight at the Museum".
بالصور.. "القردة المليونيرة" تثير إعجاب رواد مواقع التواصل
بالصور.. "القردة المليونيرة" تثير إعجاب رواد مواقع التواصل
بالصور.. "القردة المليونيرة" تثير إعجاب رواد مواقع التواصل
بالصور.. "القردة المليونيرة" تثير إعجاب رواد مواقع التواصل
بالصور.. "القردة المليونيرة" تثير إعجاب رواد مواقع التواصل
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