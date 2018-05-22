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سعيد مراد يفسخ تعاقده مع المصري بالتراضي

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:44 م
سعيد مراد يفسخ تعاقده مع المصري بالتراضي
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نيرة الجابري
 

قام سعيد مراد لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بانهاء علاقته التعاقدية مع النادي بالتراضي، حيث قام اللاعب بالتنازل عن كافة مستحقاته لدى النادي نظير حصوله على الاستغناء.

وكان اللاعب سعيد مراد قد انضم للمصري مطلع موسم 2016/2015 قادماً من فريق المقاصة ليلعب في صفوف المصري لموسمين كاملين قبل ان تتم اعارته مطلع الموسم المنقضي 2018/2017 الى صفوف فريق الأسيوطي حيث لعب معه لستة أشهر قبل ان يعود للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية مطلع يناير الحالي.
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