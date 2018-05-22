الاتحاد السكندري : سنعقد جلسة مع مرتضي لحسم صفقات الفريق.. ولاعبا الأهلي خارج حساباتنا

عبر محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري، عن سعادته البالغة بعد فوز الفريق علي فريق السالمية الكويتي بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الدور التمهيدي من البطولة العربية.

وقال مصيلحي في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "سنخوض المباراة الأخيرة في نفس توقيت مباراة الفتح الرباطي المغربي، وأشكر جميع المسئولين في السعودية علي حسن احتضان البطولة بشكل منظم".

وواصل : "كنا نحلم في الاسكندرية بعودة فريق كرة القدم للمحافل القارية والبطولات العربية، واثبتنا جدارتنا في المشاركة خلال المباراتين في البطولة".

وتابع : "حرصنا علي التعاقد مع بعض اللاعبين بشكل مبكر، ولدي جلسة مع مرتضي منصور بعد عودتي من السعودية، لحسم بعض الصفقات من نادي الزمالك، ولدينا رغبة في ضم لاعب من النادي الأهلي".

وأتم : "فوزي الحناوي لاعب الفريق المعار من النادي الأهلي، سيكون خارج الفريق السكندري في الموسم القادم، ولم نطلب التعاقد مع بيكهام لاعب خط وسط الفريق الأحمر".