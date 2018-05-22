غدًا.. احتفال الذكرى الـ 1078 لتأسيس الجامع الأزهر

ينظم الأزهر الشريف احتفالاً حاشداً غداً الأربعاء يحضره فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من كبار العلماء والمسئولين وقيادات الأزهر، وذلك بمناسبة مرور 1078 عام هجري على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.





ومن المقرر أن تنعقد على هامش الاحتفال عدداً من الفعاليات تتضمن: حلقات تعريفية بيوم افتتاح الجامع الأزهر وإقامة أول صلاة جمعة فيه، إضافة إلى جولة سياحية داخل الجامع الأزهر، وكذلك إقامة ركن خاص بعام القدس 2018، وآخر للمواهب الأزهرية الشابة، وثالث للأطفال، إضافة إلى حفل إفطار جماعي.



