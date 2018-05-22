تعرف على هوية إرهابي جبل السلوم (صور)‎





أعلنت وزارة الدفاع في بلاغ، أنّه على إثر تركيز الوحدات العسكرية لنقاط مراقبة وكمائن بمنطقة "أولاد موسى" بسفح جبل السلوم، ليلة أمس الإثنين 21 ماي 2018، لرصد التحركات المشبوهة والتصدي للعناصر الإرهابية التي تنوي النزول من الجبل للتزود بالمؤونة، إشتبكت إحدى التشكيلات العسكرية، في حدود الساعة 21 و30 دق مع مجموعة إرهابية كانت بصدد التنقل داخل إحدى الأودية في إتجاه عمق الجبل المذكور بعد أن تناولت وجبة الإفطار بأحد المنازل بالجهة.





وتمكنت التشكيلة العسكرية من القضاء على أحد الإرهابيين، خلال الإشتباك، فيما انسحبت بقية المجموعة، بعد أن منعها العنصر العسكري من سحب الجثة معها.





وتبين أن الإرهابي الذي تمكنت التشكيلة العسكرية من القضاء عليه هو "حمدي بن محمد الطاهر الطرابلسي" مولود في 18 أوت 1986 وأصيل "حي خالد بن الوليد" (منوبة)، إلتحق بمجموعة جند الخلافة الإرهابية بجبل المغيلة منذ سنة 2015.





كما تم العثور بحوزته على حقيبة ظهر تحتوي على مؤونة، منظار نهاري، كنانتيْن، 5 خراطيش عيار 7.62 مم.





وتواصل تشكيلات عسكرية مدعومة بمروحيات مسلحة تمشيط المنطقة وتقفي آثار الدماء لتعقب باقي المجموعة الإرهابية خاصة المصابة منها إثر إشتباكات ليلة أمس وفرارهم إلى عمق الجبل.