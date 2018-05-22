رئيس الوزراء يبحث جهود هيئة "جودة التعليم" لتعزيز أوجه التعاون
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:37 م
يحيى حلمي
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وتناول اللقاء، ملخصًا لنشاط عمل الهيئة خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى زيادة أعداد مؤسسات التعليم قبل الجامعى المتقدمة للحصول على الاعتماد من الهيئة، حيث وصل العدد خلال عام 2017/2018 إلى 1454 مؤسسة، مقارنة بـ 836 مؤسسة خلال 2014/2015 ، وكذا زيادة اعداد مؤسسات التعليم العالى التى تم اعتمادها لتصل إلى 237 مؤسسة هذا إلى جانب تجديد اعتماد 20 مؤسسة أخرى.
وتطرق اللقاء، إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة لدعم وتعزيز اوجه التعاون فى مجال الشراكات والعلاقات الخارجية ، حيث تمت الاشارة إلى المبادرات الخاصة بالتعاون مع هيئات الاعتماد الدولية والتى تضمنت اتفاقيات مع منظمات الاعتماد الامريكية والبريطانية والاوروبية ، واضافت رئيس مجلس ادارة الهيئة أنه جارى التقدم للحصول على الاعتراف الدولى من الاتحاد العالمى للتعليم الطبى.
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