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حجر البرد يضر بحقول الغلال في ولاية سليانة (صور)‎

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:36 م
حجر البرد يضر بحقول الغلال في ولاية سليانة (صور)‎
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مروى الجلاصي
 

أكد رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بسليانة بلال الحرباوي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018، أنّه تم تسجيل أضرار كبيرة لحقت حقول الخوخ والتفاح والثوم بجهة الروحية مساء أمس جراء تساقط حجر البرد بكميات كبيرة تراوحت الخسائر من منطقة إلى أخرى فكان أشدها بمنطقة العجايجية والهرية ومرقان واولاد خضر وأولاد زينة.

حيث أتى حجر البرد على المحصول بكامله، داعيا في الصدد ذاته إلى ضرورة الإسراع في تقييم وحصر الأضرار وجبرها في اقرب الآجال إلى جانب الدعوة إلى تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية كمطلب أساسي لجميع الفلاحين.
حجر البرد يضر بحقول الغلال في ولاية سليانة (صور)‎
حجر البرد يضر بحقول الغلال في ولاية سليانة (صور)‎
حجر البرد يضر بحقول الغلال في ولاية سليانة (صور)‎
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