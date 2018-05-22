حجر البرد يضر بحقول الغلال في ولاية سليانة (صور)‎





أكد رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بسليانة بلال الحرباوي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018، أنّه تم تسجيل أضرار كبيرة لحقت حقول الخوخ والتفاح والثوم بجهة الروحية مساء أمس جراء تساقط حجر البرد بكميات كبيرة تراوحت الخسائر من منطقة إلى أخرى فكان أشدها بمنطقة العجايجية والهرية ومرقان واولاد خضر وأولاد زينة.



