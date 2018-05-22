تفاصيل ضبط منشطات جنسية في محل عطارة بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث التموين في إحباط ترويج 1855 عبوة منشطات جنسية، داخل محل عطارة يبيع منشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.



وكان اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية يفيد بضبط "م.س"، 35 سنة المدير المسئول عن محل عطارة، لحيازتة 1855 عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر دون فواتير.



تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير المحضر رقم 7083 جنح مركز شرطة شربين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.