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سمير غانم: "بعز البوس أوي"

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 03:29 م
سمير غانم: بعز البوس أوي
سمير غانم
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الفجر الفني
 
قال الفنان سمير غانم إنه لم ييتمكن من الإضراب عن الزواج، خاصة أمام جمال زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، على الرغم من أن صديقه الفنان جورج سيدهم كان يردد دائما عبارة "الجواز نظام فاشل".

وأضاف النجم الكبير أثناء استضافته ببرنامج "شيخ الحارة"، أنه تزوج من الفنانة دلال عبد العزيز في بيت الممثلة رجاء أمين، وعند سؤاله عن المشاهد التي تتضمن قبلات، رد الفنان الكوميدي بإجابة مقتضبة قائلا: "أنا بعز البوس أوي".

برنامج "شيخ الحارة" تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة القاهرة والناس، وتستضيف خلال الحلقات عدد من نجوم الفن.
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