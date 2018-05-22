ملكة جمال المغرب رشا السباعي في دار المسنين

بعد زيارتها الى بلدها المغرب اثر فوزها بلقب ملكة جمال المغرب العربي، انتقلت رشا السباعي الى مقر اقامتها في الامارات العربية المتحدة وكانت لها زيارة الى احدى المؤسسات الاجتماعية والإنسانية في بداية شهر رمضان المبارك ضمن اطار الخطة الخيرية التي أعلنت عن المضي قدماً لخدمتها بعد تتويجها في لبنان حيث قامت اشارت الى ان مساندة الاخرين في اوقات الشدة لن تكون موسمية او متعلقة بفترة ولايتها كملكة جمال و انما سوف تستمر انطلاقاً من مؤسسة تعمل على تأسيسها خلال المرحلة المقبلة.

رشا وبعد الامارات حضرت الى لبنان لايام قليلة و كانت لها محطة في دار للمسنين في العاصمة بيروت حيث قامت بواجبها الانساني وجالت على الاقسام وغرف كبار السن ووعدت بالعمل على مساعدة المركز المشار اليه بكل الامكانيات المتاحة بغية واشارت الى عزمها على تكرار تلك الزيارة بين الحين و الاخر التزاماً منها بقضايا تصب في خانة الانسانية والعطاء .

في المقابل من المقرر ان تكون لـ السباعي محطة قريبة في مصر للدخول على عالم تقديم البرامج التلفزيونية بعد سلسل من المفاوضات مع احدى المؤسسات الانتاجية المعروفة؛ الا انها وحتى الان لم تعلن على تفاصيل تلك التجربة بغية الحفاظ على سريتها و خصوصيتها في آن واحد .