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هشام محمد: عمرو السولية قدم موسما استثنائيا ويستحق الانضمام للمنتخب

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 03:34 م
هشام محمد: عمرو السولية قدم موسما استثنائيا ويستحق الانضمام للمنتخب
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الفجر الرياضي
 
قال هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن طارق حامد ومحمد النني لاعبا وسط المنتخب يسيران بشكل جيد، وهما اللاعبان الأساسيان للمنتخب في تشكيل الأرجنتيني هيكتور كوبر. 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عمرو السولية لاعب وسط الأهلي يستحق ان يتواجد في المنتخب، فلقد قدم موسما استثنائيا، على كافة المقاييس".

وعاد ليقول: "اللاعب الرابع الذي يستحق التواجد في منتخب مصر حائر ما بين محمود عبد العزيز لاعب الزمالك واللاعب المحترف سام مرسي".

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