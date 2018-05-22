غلق باب العمل بلجنة تطوير القابوطي ببورسعيد بعد انتهاء دورها



وقال رئيس الحي إن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أصدر توجيهاته بحل اللجنة وغلق باب العمل بها بعد انتهاء أعمالها فى تطوير منطقه القابوطى العشوائية.



وأضاف رئيس الحي أن انجازات اللجنة شملت تطوير حوالى 42 الف نسمه هم عدد سكان منطقه القابوطى موزعين داخل عدد 22 بلوك بالمنطقه واشار بان اعمال التطوير بدات منذ العام 1982 وحتى قرار حل اللجنه بتاريخ 25 مارس 2018.



وتابع رئيس الحي أن على المتضررين وعددهم 44 حاله اللجوء إلى القضاء وذلك وفقا لقرار المجلس التنفيذي للمحافظه واوضح رئيس الحى انه بناءا على ماسبق لم يعد لللجنه أي تكليفات بالعمل مرة أخرى فى هذا الملف.

أعلن السعيد رخا رئيس حى الضواحى ببورسعيد اليوم الثلاثاء، عن غلق باب العمل بلجنه تطوير القابوطى بعد انتهاء دورها فى اعمال تطوير المنطقه العشوائية.