فستان أيشوريا راي يبهر الجميع في "كان السينمائي" الذي استغرق 3000 لتصميمه! (صور)

أبهرت نجمة بوليوود الأولى "أيشوريا راي" ضيوف مهرجان كان السينمائي، للسنة الثانية على التوالي. واحتوى فُستانها المُتقن على تفاصيل مُعقّدة، إذ احتاجت لـ3000 ساعة عمل، أي ما يعادل 125 يوماً، بحسب ما صرّح به مُصممه المُقيم في دبي "مايكل سينكو" لمجلة هاربرز بازار.





استوحى المصمم الفلبيني فكرة فُستان أشوريا من الفراشة التي دمجها مع الألوان الموروثة من الفن الفرنسي، ورصّعه بقطع سوارفسكي وأكمل تصميمه بخياطة ذيل الفُستان.





ومزج سينكو 3 ألوانٍ في تصميم فُستان الفراشة، فسيطر فوق البنفسجي على مُعظم التصميم، واندمج مع أزرق منتصف الليل ووضعت لمسات الأحمر في بعض أقسامه.





أمّا عن قصّة الفُستان، فجاءت ضيّقة من منطقة الخصر وواسعة في أسفله، لكي تُبرز رشاقة الممثلة التي وصفت بأنها أجمل نساء العالم، وأكّدت أشوريا فكرة التصميم بجسدها الذي يُشبه الساعة الرملية.





ذيل فُستان الفراشة يُعدّ حكاية، فطوله وصل إلى 20 قدماً، وأراد مايكل من المرأة التي سترتديه أن تظهر وكأنها فراشة تخرج من شرنقتها.



